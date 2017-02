Du30: Pulis, sundalong bodyguards sibat na

Pinababalik na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis at sundalo na nagsisilbing bodyguards ng mga pulitiko sa kani-kanilang mga pamilya.

Ayon sa Pangulo ang mga pulitikong sangkot sa iligal na droga ay karaniwang mayroong mga bodyguards na mga pulis at sundalo.

“Some policemen would have even give in, there are some in Davao, Cotabato, among ­others,” ayon pa sa Pangulo.

Maliban sa mga bodyguards ay mayroon ding bitbit na alalay na mga army ang mga pulitiko at kadalasang dahilan din, aniya, kaya maraming ­pulis at sundalo ang umaalis ng serbisyo at mas pinipiling maging bodyguards.

“Now that I am the President I asked them to get out. I have given the policemen and army 24 hours to return to their families. I will burn them if they won’t go home,” babala pa ng Pangulo.