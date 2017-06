DU30 NAG-SORRY SA TAGA-MARAWI

Humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga residente ng Marawi City sa ginawa niyang pagdeklara ng Martial Law at pagkasira ng siyudad bu­nga ng hindi pa natatapos na bakbakan ng militar at tero­ristang Maute Group.

“I’d like to say to the Maranao people that I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana sa madaling panahon you will find a new heart to forgive my soldiers, ang gobyerno pati ako for declaring Martial Law,” wika ni Pangulong Duterte sa evacuees sa National School of Fisheries ng Iligan City.

Aniya, wala umano siyang naging opsyon kundi ang magdeklara ng Martial Law upang malabanan ng puwersa ng gobyerno ang ISIS-inspired Maute Group.

“Wala akong choice eh. Sinisira na ang Marawi. I have to drive them out,” paliwanag pa niya.

Matatandaang sini­mulang sakupin ng Maute Group ang Marawi noong Mayo 22 habang nasa official visit sa Russia si Pangulong Duterte at ang kanyang delegasyon.

Kinabukasan, Mayo 23, idineklara ng Pangulo ang Martial Llaw at agad na umuwi sa Pilipinas.

“But I am very sorry. Pakiabot na lang doon sa mga kapatid nating mga Maranao na ang aking hinanakit din sa nangyari na ito. Patawarin n’yo po kami,” pagsusumamo ng Pangulo.

Namigay din ng financial assistance ang Pa­ngulo sa mga bakwit.