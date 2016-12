Du30 kulang lang sa tulog!

Kulang lamang umano sa tulog si Pangulong Rodrigo Duterte kaya sumasama ang pakiramdam nito.

Ito ang inihayag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo patungkol sa kalaga­yan ng kalusugan ni ­Pangulong Duterte.

“Ang problema lang ‘pag puyat, kulang ang tulog, ‘yun eh siyempre lahat naman ng tao nagkakaroon ng pakiramdam na hindi maganda ‘pag kulang sa tulog at puyat… eh ‘yung edad niya ordinar­yong makakaramdam ka ng mga pain sa iba’t ibang parte ng katawan. Pero ‘yung sasabihin mong maselan ang kanyang karamdaman­ ay hindi mangyayari pa ‘yun,” giit pa ni Panelo.

“One should see his physical appearance maki-­kita mo naman ang isang taong maysakit o wala, kung malubha ang sakit o hindi. Nakikita natin napakalakas pa, parang kalabaw eh napakalakas. Mabigyan mo lang ‘to ng tulog ng walong oras, he’s just new,” sabi pa ng Palace official.