Du30 kay De Lima “Magyawyaw ka hanggang gusto mo”

Muling binanatan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa umanong nakapiit sa Camp Crame na nagpapakilalang political prisoner.

“Hindi natin alam na ang number one drug lord pala nasa gobyerno, mga generals pati iyong… Hanggang ngayon, denial pa.

Political prisoner? Gaga ka ba? Anong political prisoner? Hindi ako interesado magpakulong ng… Magyawyaw ka diyan kung gusto mo…pero nasira tayo,” pasaring ni Duterte nang dumalo sa 1st General Assembly ng League of Municipalities of the Philippines.

Gayunman ay hindi pinangalanan ni Duterte si Senador De Lima sa kanyang pasaring na umaako namang kauna-unahang political prisoner sa ilalim ng administrasyong Duterte.

Kasabay nito ay umapela ang Pangulo sa mga local government officials na makipagtulungan upang maresolba ang problema sa iligal na droga.

“I am asking you now. The timeline everyday it’s getting short. There has to be a time when the next generation.. O ‘yung mga anak papano? Pareho tayo ng Colombia?

Iyan ang problema ang hindi nakita. Akala nitong ugok na ‘to, ang trabaho natin ‘yung droga,”sabi pa ni Duterte.

Sa nakaraang joint press conference sa Malacanang ay binanggit ni Duterte na ang number one drug trafficker na opisyal ng gobyerno ay nasa kulungan na.