Du30 ‘di aawat sa away nina Alvarez at Floirendo

Mukhang hindi aawatin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang away ng dala­wa niyang malalapit na kaibigan sa Kamara.

Ito’y matapos na ipahayag ni presidential spokesperson Ernesto Abella na personal ang away nina House Speaker Pantaleon Alvarez at Davao del Norte Rep. Antonio Floirendo Jr., kung kaya’t silang dalawa rin ang makakaresolba nito.

“This is a personal matter between two men… it’s a matter they should settle between themselves,” wika ni Abella.

Sinasabing nag-ugat ang away ng dalawang da­ting magkaibigan sa away ng kanilang girlfriends na sina Cathy Binag (GF ni Floirendo) at Jennifer Vicencio (GF ni Alvarez).

Sinampahan na ni Alvarez ng reklamo sa Ombudsman si Floirendo dahil sa umano’y maanomalyang pagpapaupa ng lupain ng gobyerno sa isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Floirendo.

Parehong miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino-Lakas ng Bayan­ PDP-Laban sina Alvarez at Floirendo at sinasabing matagal nang matalik na magkaibigan hanggang sa magkaroon ng banggaan ang kanilang girlfriends.

Matatandaan na noong nagkaroon ng labanan ng Senate Presidency sa pagitan ng dalawang kaibigan ni Duterte na sina Aquilino ‘Koko’ Pimentel III at Sen. Alan Peter Cayetano, hindi namagitan ang Pa­ngulo sa laban bagkus ay ipinaubaya ito sa dalawa na maghanap ng supporters sa kanilang ambis­yon.