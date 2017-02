DTI nagdeklara ng price freeze sa Surigao

By Cherk Balagtas

Nagpalabas kahapon ng advisory ang Department of Trade and Industry (DTI) kaugnay sa pagpapatupad ng price freeze ng mga bilihin sa ­Surigao City matapos ideklara ang state of cala­mity kasunod ng nangyaring paglindol noong ­Biyernes ng gabi.

Dahil sa kautusan ng DTI ay walang paggalaw na dapat mangyari sa presyo ng mga bilihin sa Surigao City na nakaranas ng 6.7 magnitude quake.

Ang kautusan ng DTI ay alinsunod sa isinasaad ng Republic Act 7581 o ang Price Act of the Philippines.

Ang price freeze ay epektibo hanggang naka­taas pa rin ang state of calamity sa lugar.

Gayunman ay hindi umano ito maaaring lumagpas ng hanggang sa 60-araw, habang ang presyo naman ng LPG at kerosene ay hindi maa­aring galawin ng hanggang sa 15-araw lamang.

May parusang isang taon hanggang 10 taong pagkakabilanggo at multang P5,000 hanggang P1M ang ipapataw sa mga mapapatunayang nagkasala.