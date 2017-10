DSWD ‘di type ni Loren?

Tiniyak ni Senador Loren Legarda na tatapusin niya ang kanyang termino sa Senado hanggang 2019.

Ito ay sa gitna ng mga impormasyon na isa ang lady solon sa napipisil na italagang kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) kapalit ni Judy Taguiwalo na nireject ng Commission on Appointments (CA).

Ayon kay Legarda, magpapatuloy ang pagtupad nito sa tungkulin bilang Chairperson ng Finance, Foreign Relations at Climate Change Committee.

Idinagdag pa ni Legarda na magiging abala rin siya sa mga susunod na araw kaugnay sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng Foreign Affairs Committee.

Sa gitna anya ito ng pagbalangkas ng Partnership and Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union.

Inihayag pa ng mambabatas na dadalo rin siya sa UN Climate Change Conference sa Bonn, Germany sa Nobyembre 6 hanggang 17.

“Climate change and resilience are my focus too as I lead the Philippine delegation to the climate talks in Bonn,” pahayag ni Legarda.