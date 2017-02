Drug lords, pushers at users premature ang celebration

Hindi pa itinitigil ng gobyernong Duterte ang giyera kontra iligal na droga.

Kaya naman ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar ay masyadong “premature” ang “celebration” o pagbubunyi ng mga barangay na laganap ang kalakaran ng iligal na droga.

Nilinaw ni Andanar na patuloy ang mga isinasagawang operasyon kontra droga ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) habang tinututukan ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald dela Rosa ang paghabol sa mga pulis na scalawag.

“Kasi may mga reports akong natanggap na nagbunyi daw iyong mga barangay na laganap iyong droga. Sabi ko, teka muna, masyadong premature iyong pag-celebrate ninyo. Kasi akala nila… iyong iba kasi, doon sa next day, naglabasan na tigil na iyong… against ­illegal drugs. Hindi ho natitigil; nilipat lang ho iyong command. Tuluy-tuloy ho ito, and as General Bato is busy running after the sca­lawags na mga pulis,” pagbibigay-diin ni Andanar sa isang panayam.

Samantala, nagpaha­yag din ng panghihina­yang ang Palace official sa pagkakasuspinde ng Oplan Tokhang ng PNP.

“Nalulungkot ako, kasi alam mo iyong Operation Tokhang, hindi lang iyong drug user at iyong drug pusher iyong sumusurender at nahuhuli. Nakukuha din iyong mga pangalan ng mga pulis na sangkot. So alam mo, dahil sa operasyon na iyon, it’s hitting three birds with one stone… at kapag nakukuha mo iyong pangalan ng mga pulis na sangkot sa iligal na droga, ano ang gagawin ng mga pulis na iyon na nahuli, na nakuha iyong pangalan nila, naturalmente, gaganti, ‘di ba. So malaking dahilan din itong pagganti ng mga pulis na bulok na mansanas sa ating Philippine National Police. Mala­king posibilidad din na sila ay gumaganti din sa mga pulis na maayos. Kaya sa­yang talaga iyong ope­rasyon ng Philippine National Police,” paliwanag ni Andanar.