Drug lords kumikilos rin sa Du30 ouster

Hindi lang mga kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtatangka umanong sirain at pabagsakin ang administrasyon kundi maging ang mga drug lords ay kumikilos din.

Ito ang isiniwalat kahapon ni Senador Alan Peter Cayetano kasabay ng pagsasabing nagpakawala rin ng malaking pondo ang mga drug lords upang pagbagsakin ang administrasyong Duterte dahil na rin sa pagkontra nito sa pinaigting na giyera ng Pangulo kontra droga.

Paglilinaw ng senador, bagama’t wala naman siyang espesipikong impormasyon ukol sa paggalaw ng mga drug lords ngunit sa laki at milyong nawala sa kanilang negosyo dahil sa war on drugs ng Pangulo ay natural lamang umano na papalag ang mga ito at gagawa ng paraan upang maipagpatuloy ang kanilang negosyo.

“What I’m saying is that part it’s part of their playbook.

It is part of organized crime to use their money so that they can continue to do business and part of their plan to get rid of Duterte,” ayon kay Cayetano sa isang press conference.