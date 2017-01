Drug-free PH wish ni Bato

“Sana maging drug-free na ang Pilipinas, ‘yan ang wish ko sa 2017.”

Ito ang diretsahang inihayag ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald dela Rosa kasabay ng pagsasabing seguridad pa rin ng publiko ang pangunahing prayoridad ng pulisya.

Ayon kay Dela Rosa, kahit sa Davao ito nagsalubong ng 2017 ay sini­guro pa rin nito ang tiyak na payapang pagtatapos ng 2016 sa buong bansa.

“Nag-ikot ako sa Davao para i-monitor ang deployment ng tropa kasi ito ang lugar ng ating Pangulo. Dapat masiguro na walang indiscriminate firing kahit patay o suga­tan dapat wala,” wika ni Dela Rosa.

Sinabi ni Dela Rosa na hangad nito na totally maging drug-free na ang Pilipinas ngayong 2017 at nais din nitong ipatupad sa buong bansa ang firecracker ban na matagal na ring ipinatutupad sa Davao.

“Unta atong ginabuhat diri sa Davao sundon na ni sa tibuok Pilipinas ba,” wika pa ng chief PNP.

Samantala, ipinangako rin ni Dela Rosa sa sarili na iingatan nito ang kanyang kalusugan.

“I will see to it I will have time for myself kasi nakikita ko nagde-deteriorate aking health.

Sobrang busy, napabayaan ko, kulang sa tulog. Hindi na ako nakakapagpawis,” ayon pa sa opisyal.