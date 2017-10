Drug addict, kabataan nagkalat sa Bulacan

By Jun Borlongan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dapat nang ibalik sa Philippine National Police (PNP) ang operasyon laban sa iligal na droga makaraang makumpirmang nanunumbalik na ang drug problem sa Bulacan at walang nadadakip na sangkot sa droga sa nakalipas na isang linggo.

Base sa report ng Bulacan Police Provincial Office(BPPO)-Malolos City, huling may naitalang nadakip sa iligal na droga ang pulisya noong Oktubre 8 at mula noon hanggang ngayon ay walang naireport na nasakote at napatay na pusher dahil nasa kontrol na ito ng Philippine Drug Enforcement Agency(PDEA).

Kumpirmadong mula nang palakasin ng Bulacan police ang drug war ay mayroong itong monthly average na 36 na napapatay na tulak at 165 pusher at users na nasasakote sa lehitimong anti-illegal drug operation kaya maituturing na ligtas nang maglakad sa mga lansangan sa probinsya simula ng paigtingin ang drug campaign.

Bunga nito,malaki ang posibilidad na muling ibalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon laban sa droga sa kapulisan at maaaring maging malaking halimbawa ang Bulacan na nangunguna sa buong bansa sa drug war ngunit bigla lumamya ang kampanya dahil sa kakulangan ng PDEA operatives na ituloy ang pagsugpo sa droga.

Halos 92 porsiyentong nalutas na ang drug problem sa 569 barangay mula sa 3 lungsod at 21 munisipalidad sa Bulacan at target itong maging drug-free province sa kalagitnaan ng taong 2018 ngunit dahil sa pagkawala ng kontrol ng kapulisan sa suliranin sa droga,posibleng lulmobo uli ang seryosong problemang ito sa susunod na mga araw.