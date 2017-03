Muling ibinabala­ ni Pangulong Rodrigo­ Duterte na hindi niya tatantanan ang pagsugpo sa problema ng ilegal na droga lalo na ang laganap na kalakaran ng shabu sa bansa.

“Kung piliin ninyo iligal bahala kayo basta ‘wag…drop the shabu now during my term,” pagdiriin ni Pangulong Duterte sa dinaluhang Mindoro People’s Day sa Barangay Batong Dalig, Socorro, Oriental Mindoro kahapon ng hapon.

Ayon sa Pangulo hindi niya hahayaan na sa pagbaba niya sa puwesto ay malalang-malala pa rin ang problema ng ilegal na droga sa Pilipinas.

“Hindi ako papayag na aalis ako sa presidency na iiwan ko ‘yan hindi malaman kung sino ang susunod sa akin eh. ‘Pag hindi nila…‘pag pareho pa rin ng dati ah… kawawa ang Pilipinas, kawawa ang anak ninyo kaya it becomes my burden now to answer balang-araw. Sa panahon mo nadiskubre sinabi mo wala kang kasalanan kasi nauna na sila totoo ‘yan pero ikaw ‘yung Presidente bakit mo hindi ginawaan ng paraan. Kaya ako para wala tayong samaan ng loob wala nang magalit sa akin bitawan na ninyo ngayon lalo na ‘pag hindi pa kayo nakapasok,” ­babala ng Pangulo.

Kung sakali man ani­yang mantsado at pumasok na sa ilegal na droga ang sino man sa mga kababayan ay mas maigi pa na sumuko na lamang dahil mayroon namang pasilidad para sa rehabi­litasyon ng mga adik.