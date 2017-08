Drop box ng PNP labag sa batas

Pinaalalahanan ng isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang Pambansang Pulisya hinggil sa kanilang drop box dahil paglabag ito sa civil rights ng mga mamamayan.

Sa press briefing kahapon, nangangamba si Albay Rep. Edcel Lagman para sa mga ordinaryong mamamayan na maaaring mabiktima ng maling impormasyon dahil sa drop box na ikinakalat umano ng Philip­pine National Police (PNP) partikular na ang Quezon City Police District (QCPD) sa mga barangay para makakuha ng impormasyon kung sinu-sino ang mga tulak at gumagamit ng ilegal na droga sa kanilang lugar.

“‘Yung mga drop box, that was, again infringe civil liberties, this is completely anonymous.

There’s no ways you can validate. Who’s the informant, and obviously you cannot validate how the informant got his information,” ani Lagman.

Kawawa, aniya, ang mabibiktima dahil kahit sino ay puwedeng mag­lagay ng impormasyon sa drop box at idawit sa ilegal na droga ang kanilang mga kaaway na kalugar o kapitbahay.

Dahil dito, ipinapatiklop ng mambabatas ang mga drop box na ito dahil maaaring may grupong kukuwestiyon sa Korte Suprema sa legalidad na sistemang ito ng PNP sa pangangalap ng impormas­yon ukol sa mga drug addict at pushers.

Samantala, naniniwala si Lagman na ngayon pa lamang ay ikinokondis­yon na ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito magtatagumpay sa giyera kontra ilegal na droga.

Ginawa ni Lagman ang nasabing opinyon matapos ihayag ni Duterte na hindi kaya ng isang Pangulo na may anim na taon lang ang termino ang giyera kontra ilegal na droga.