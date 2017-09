Dress down Friday

By Gel Manalo

Biyernes na naman, araw na pinakahihintay ng marami dahil una, bukas ay walang pasok at pangalawa, may kalayaan na naman tayong suotin ang anumang gusto natin.

May plano na ba kayo ng office barkada? O kabilang kayo sa mga magkakaibigan na walang plano at hinahayaan lang na mangyari kung ano ang biglang magustuhang gawin.

Kung may plano man o wala, maiging lagi kang handa! Kaya naman narito ang ilang tips para ang porma ay in.

Huwag kang magsuot ng sobrang casual. Una, ano ba ang casual na dapat suotin sa trabaho? Ok lang ba ang naka-short at tsinelas? Makakatulong ba ito sa trabaho mo? Kung ang ginagawa mo ay may kaugnayan sa pagharap sa mga kliyente, huwag na huwag magsuot ng mga damit na ‘makapagpapababa’ sa reputasyon ng kompan­ya.

Manatili pa ring pormal pero haluan ng pagiging creative tulad ng pagsusuot ng printed na polo-shirt kasabay ng paboritong sneakers. Kung may blazer na babagay dito ay subu­kan mo ring isuot para kahit gumala pagkatapos ng trabaho ay may ibang ‘look’ ka pa rin.

Gawing simple ang mga accessories. Iwan mo muna ang madalas mong relo, hikaw o bag.

Gamitin mo ang mga nakatagong accessory na hindi madalas na nagagamit. Maganda rin kung maliit na bag lang ang dala para kahit saan makarating ang Friday lakwatsa ay hindi marami ang iyong dala. Magkakaroon ka pa ng dahilan para hindi iuwi ang mga naiwang trabaho.

Anuman ang suot, saan man pumunta at sino man ang kasama ang kailangan lang ay maging confident ka! Huwag din kalimutan na sa huli, mas masaya pa rin na kumportable ka sa suot mo.