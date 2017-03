DOUBLEHEADER SA BIG DOME

Laro ngayon:(Araneta Coliseum)

4:15 p.m. — Meralco vs Mahindra

7:00 p.m. — NLEX vs Rain or Shine

Walang pakialam si Yeng Guiao kung siya ang defending champion coach sa rematch ng binigyan niya ng titulo noong isang taon na Rain or Shine na kalaban ulit sa pangalawang pagkakataon ng nilipatan niyang NLEX.

Kabilang ang NLEX sa 11 teams na nais pigilan ang RoS sa title defense nito sa papasinayaan mamayang PBA Commissioner’s Cup na may doubleheader sa Smart Araneta Coliseum.

“It’s not relevant, it’s not important. It’s not about the defending champion coach. It’s about the defending champion team,” giit ni Guiao, na yumukod sa former team niya sa unang salpok ng NLEX sa season-opening Philippine Cup noong Dec. 23, 107-97.

Nasikwat ng RoS ang korona ng mid-season import conference na ito noong May 18 laban sa Alaska sa six games at pagkaraan ng Governors’ Cup tumawid-bakod na si Guiao sa NLEX. Naka­anim na taon siya sa RoS at nabigyan niya ng dalawang korona.

Sa unang kumperensya niya sa new squad sa all-Filipino, nangulelat ang NLEX sa 2-9 win-loss record samantalang nasa Last Eight ang RoS na natalo sa eventual champion San Miguel Beer sa quarterfinals.

Nakatig-isang panalo’t talo lang si Wayne Chism sa Elasto Painters tapos magka-injury, pero impress si Guiao sa naging import na rin niya dati pa bukod noong isang taon.

“I’m impressed with Wayne. He’s getting along pretty well with the team,” panapos niya sa import niyang masa­sabak kay Shawn Taggart na may average na 35 points at 15 rebounds sa five games sa GlobalPort bago ang paglipat-bahay sa E-Painters.

Gaya ni RoS coach Caloy Garcia kay Taggart sa 7:00 p.m. game kay Chism, tiwala rin ang counterpart niya sa Meralco na si Norman Black sa reinforcement na si international campaigner Alex Stepheson na katapat sa 4:15 ng hapon ang old face ring si James White na balik-Mahindra.

“We have been working hard during the offseason to improve our performance this confe­rence,” anang Bolts mentor. Since this is an imported conference we are hoping Alex Stepheson will be able make us stronger in the paint which will get us off to a good start.”