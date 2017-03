Abot hanggang langit ang pagsisisi ng isang kolehiyala sa tiwalang ibinigay nito sa kanyang kaklase dahil lingid sa kanyang kaalaman ay may maitim pala itong balak sa kanya.

Idinaan sa maamong imbitasyon, dito na isinakatuparan ng suspek na nakilalang si Glendon Fernando, 19, at second year college student sa Lyceum of the Philippines ang panggagahasa sa kanyang 18-anyos na kaklseng itinago sa pa­ngalang Bibeth sa isang dormitory sa Intramuros, Maynila.

Larawan ng kaawa-awang babaeng winasak ang kinabuksan ang biktima nang dumulog kahapon sa tanggapan ng Manila Police District (MPD)-Station 5 Women and Children’s Protection Unit, kasama ang kanyang ina upang ireklamo ang panggagahasa.

Mabilis namang naaresto ang suspek na si Fernando at na-inquest na sa kasong rape.

Sa report ni P/Supt. Emerey Abating, station commander ng MPD-Station 5, dakong alas-10 kamakalawa ng gabi, Marso 12, 2017, nang maganap ang panghahalay ng suspek sa loob ng dormitoryo na matatagpuan sa Sta. Potenciana St., Intramuros.

Sinasabing inimbitahan ng suspek ang biktima sa kanilang dormitoryo upang uminom ng alak na pinaunlakan naman ng huli dahil tiwala ito sapagkat kaklase naman.

Sa pagsisimula ng inuman ay hindi umano nahalata ng biktima ang nakatagong balak ng suspek na inalagwa nito nang makaramdam na ng pagkalasing ang una.

Nagsikap na lumaban ang biktima ngunit hindi ito nagtagumpay dahil lasing at sadyang malakas ang suspek, hanggang sa magtagumpay itong ilugso ang puri ng kawawang kaklase.

Dala pa rin ng kala­singan, hirap na inabot ng katawan at masyado nang gabi ay inabot ng umaga ang biktima bago nakatakas at mabilis itong umuwi upang agad na isumbong sa ina ang dinanas na “kahayupan” sa kamay ng suspek.

Mabilis namang sinamahan ng ina ang anak sa pulisya na nagresulta sa agad na pagkaaresto sa suspek na si Fernando.