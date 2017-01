DONNA VILLA, patay sa kanser

“OUR hearts go out to you in your time of sorrow Direk Carlo J. Caparas…

“Remembering ­Donna’s wonderful and gentle soul will forever ­remain in our hearts.

“May she rest in peace!”

Facebook post iyan ni Vivian Velez kaugnay sa pagpanaw kahapon ng dating aktres at ­movie producer na si Donna Villa, 57, dahil sa kanser.

Si Donna ay asawa ni Direk Carlo J. Caparas.

Noong Enero 10 ­na-confine sa ospital si Donna dahil sa kanyang kalagayan.

Kabilang sa mga pelikula ni Donna bilang ­aktres ang Sumuko Ka Na Ronquillo (1983) at Paano Hahatiin Ang Puso (1986).

Love na love si Donna ng maraming showbiz writers dahil sa kanyang kabaitan at generosity.

***

Walang rating na nakuha ang horror film ng mga bagets na Dark Room ng Viva Films.

Pinuri naman ng mga taga-Cinema Evaluation Board ang unang horror film ni Dan Villegas na Ilawod na naka-B rating.

***

Nalalapit na ang pagtatapos ng Kapuso afternoon series na Sa Piling ni Nanay kaya matitindi ang mga eksena nito.

Bongga ang confrontations nina Ysabel (Yasmien Kurdi) at Scarlet (Katrina Halili) sa gubat.

Nahulog ang hitad na si Scarlet sa ­bangin, nguni’t hindi makatiis si Ysabel na ­pabayaan ito.

Syempre, mapagmataas pa rin ang ­hitad na si Scarlet sa kabila ng lahat!

***

Ano kaya ang sikreto ng buhok ni Enrique Gil?

Medyo papanipis na ito noon pero ngayo’y nagkaroon ng panibagong sigla at may renewal pa siya ng shampoo endorsement with matching hairstyling paste.

Ang magic ba sa hair ni Enrique ay parehong magic din na ginamit ni Billy Crawford?

***

Nasaan na si ­Nikki Gil?

Tuluyan na nga siyang nawalan ng gana sa showbiz pagkatapos i-prioritize ng ABS-CBN ang kanyang ex na nanloko sa kanya na si ­Billy Crawford?

Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin sila puwedeng magkatrabaho?