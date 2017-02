Dominguez, Lopez kontrahan

Mukhang may dapat pag-usapan sina Department of Finance (DOF) Secretary Carlos G. Dominguez III at Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Gina Lopez dahil sa isyu ng pagpapasara ng huli sa may 25 minahan sa buong bansa.

Bukod sa magreresulta sa kawalan ng trabaho sa mga tatamaang komunidad ay malaking epek­to rin ang hatid nito sa koleksiyon ng buwis ng gobyerno.

Ayon kay Secretary Dominguez, nakadepende kasi ang mga mu­nisipalidad na nakasasakop sa mga minahan sa nakokolektang buwis mula sa pagmimina.

Dahil sa ­hakbanging ito ng DENR ay dadapa raw talaga ang mga ­lokal na pamahalaan kung saan ay apektado ­nito ang pagtatayo ng mga imprastruktura at pagkakaloob ng mga serbis­yong panlipunan.

Ang nagbabadyang pangyayaring ito sa rural areas ang labis na ipinag-aalala ni Sec. Dominguez.

Kaya naman ngayon pa lamang ay nakatakda nang pulungin ng kalihim ang Mineral Industry Coordination Committee na binubuo ng iba’t ibang departamento ng pamahalaan at ­pinamumunuan nilang dalawa ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary ­Ramon Lopez.

Ganun din ang DTI at ang Department of Labor and Employment (DOLE) kung ­mayroon ba silang ­emergency prog­ram para naman maramdaman ang resulta ng naging hakbang ni Secretary Lopez.

Sa pangkabuuan, ini­hayag ni Dominguez na ang pagpapasara sa mga minahan ay magreresulta sa pagbaba ng gross domestic product.

Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Philippine Nickel Industry Association (PNIA) na kahit pumasa ang lahat ng kanilang miyembro sa audit ng DENR ay pilit pa rin silang ipinasara o sinuspinde ni Sec. Lopez.