DOJ hawak na ang dokumento ng korapsyon ng Aquino admin

Hawak ngayon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang bulto ng mga dokumento mula kay Council of Philippine Affairs (COPA) Secretary general Pastor Boy Saycon na nagdedetalye sa umano’y korapsiyong kinasasangkutan ng pinakamatataas na opisyal ng nakalipas na administrasyon.

Gayunmanm, tumanggi muna si Aguirre na pangalanan ang mga sinasabing mga dating opisyal dahil pag-aaralan muna umano niyang mabuti ang mga dokumento.

Sinabi ni Aguirre na ito ay may kinalaman sa operasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) at mga kontribusyon na na­bigong ideklara ng kandidato sa Statement of Contributions and Expenditures.