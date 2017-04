DOJ fact-finding team vs P25B banana scam

Bubuo na ng panel ang Department of Justice (DOJ) na mag-iim­bestiga sa legalidad na pinasok na kontrata ng Bureau of ­Corrections (BuCor) sa Tagum ­Agricultural ­Development Co. Inc. (Tadeco) kung saan agrabyado nang husto ang gobyerno.

Ayon sa DOJ, ­nakuha na nila ngayong araw na ito ang kopya ng joint venture agreement sa pagitan ng banana ­exporter na Tadeco at ­BuCor na naglalaman ng long-term lease sa 5,308 ektaryang ari-arian sa Davao Penal Colony.

“Natanggap lang namin kanina ‘yung ­sulat ni Speaker Alvarez na humi­hingi ng opinion tungkol sa tunay na legal status sa more than 5,300 hectares ng Davao ­Penal Colony (DaPeCol),” ­pahayag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isyu sa Tadeco na pagmamay-ari ni Davao del Norte Rep. Tony Floirendo sa panayam kahapon.

Nauna rito, humingi si House Speaker Pantaleon Alvarez ng legal na opinyon sa DOJ sa nasabing usapin.

“Sabi namin kay Speaker (Alvarez) magko-constitute ako ng parang panel rito composed of the technical as well as the legal status,” pahayag ng DOJ Secretary.

Sa ilalim ng 25-year joint venture ­agreement na magtatapos pa sa 2028, nangako ang Tadeco na ­magbabayad sa BuCor ng P26.541 ­milyon bawat taon o upa na umaabot lamang sa P5,000 bawat ektarya.

Itinakda rin ng Tadeco ang parte ng ­gobyerno mula sa kanilang ­banana export sa presyong P1.3258 bawat kahon o 0.22 percent sa bawat kahon ng saging na may ­average price na P600 per box.

Sa ­tinatayang taunang ­benta na 30 million ­boxes per year, makakakuha lamang ang gobyerno ng P40.584 milyon sa bawat taon kumpara sa taunang kita ng Tadeco na P18 bilyon.

Dapat ay nasa P1 bil­yon ang renta sa gobyerno at P900 milyon ang kabahagi nito sa tubo kada taon mula sa Tadeco.