DOH walang libreng Valentine’s condom

Hindi mamimigay ng libreng condom ang ­Department of Health (DOH) ngayong Valentine’s Day subalit hindi naman nito pipigilan ang mga partner na non-governmental organizations (NGOs) at civil society organizations (CSOs) kung nais ng mga ito na mamahagi ng condom.

Ito ang sinabi ni Health Secretary Dr. Paulyn ­Ubial kung saan ibinibigay na lamang nito sa mga nasabing sektor ang paraan kung anong gustong iregalo sa mga mag-partners para mapigilan ang pagbubuntis at pagkahawa ng sexually transmitted diseases.

“We do not discourage our partners to do that, Valentine’s Day or not. Every day, providing condoms is our advocacy and service. We encourage it. We will support CSOs, NGOs and LGUs who will take the Valentine’s celebration as an opportunity to promote the use of condoms,” sabi pa ni Health Undersecretary Gerardo Bayugo.

Paliwanag pa ni Ubial na ang condoms at iba pang family planning commodities ay maaaring makuha sa lahat ng health centers sa mga local government units (LGUs) at sa iba pang health sector.

At kung noong mga nakalipas na taon kung saan namamahagi ng condoms ang DOH sa mga nagtutungo sa Dangwa Terminal sa Dimasalang, Manila kung saan dito maraming namimili ng bulaklak ay hindi ito gagawin ngayong taon.

“Not at this time, but we are not discouraging our partners, such as LGUs and NGOs to do that,” sabi ni Ubial.