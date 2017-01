DOH alerto sa Traslacion

Isinailalim na ng Department of Health (DOH) sa Code Blue Alert ang lahat ng pagamutan sa Metro Manila kaugnay ng inaasahang libu-libong deboto na dadagsa sa Traslacion ng Itim na Nazareno ngayong araw.

“Hospitals in Metro Manila are (now) under Code Blue,” ayon kay DOH Secretary Dr. Paulyn Jean B. Rosell-Ubial.

Paliwanag ng kalihim, makikipag-ugnayan ang DOH sa National Disaster Risk Reduction at Management Council (NDRRMC) para mag-monitor sa sitwasyon sa Traslacion.

Sinabi naman ni DOH spokersperson Dr. Eric Tayag na magpapakalat ito ng walong medical teams upang masiguro na mabibigyan ng agad na atensyong medikal ang mga deboto tulad ng ambulansya na magdadala sa mga mangangailangan ng tulong patungo sa mga ospital.

Una nang inilagay sa Code White ng DOH ang lahat ng ospital sa buong bansa mula Disyembre 21, 2016 hanggang Enero 5 dahil sa selebrasyon ng Kapaskuhan at Bagong Taon.

Matapos nito ay itinaas­ na sa Code Blue alert ang lahat ng ospital sa Metro Manila partikular ang mga malalapit na pagamutan sa daraanan ng Traslacion.

Paliwanag ni Tayag, sa ilalim ng Code Blue Alert, 50 porsiyento ng lahat ng hospital personnel ay inoobligang pumasok.