Dogfight Game 4

Laro ngayon: (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. – Ginebra vs. TNT

Asahan ang isa na namang dogfight sa paghaharap muli mamayang gabi ng Ginebra at TNT sa Game 4 ng kanilang PBA Governors Cup semifinals series sa Smart Araneta Coliseum.

Puntirya ng Kings na hindi sayangin ang 2-1 lamang at tapusin na ang best-of-five na duel, ambisyong balak namang pulbusin ng KaTropa.

Dahil sa tindi ng nakataya, bawal kumurap ang magkabilang panig na layunin ding maging agresibo at pisikal.

Iyon ang ginawa ng Ginebra para mailusot ang 106-103 panalo nitong Biyernes sa Game 3 na nakitaan ng matataas na emosyon sa bawat panig, resulta ay palitan ng maaanghang na salita mula sa magkabilang kampo.

Pero sa laro pa rin magkakatalo at at dito kailangang magpa­kita ulit ang mga katulad nila Greg Slaughter, LA Tenorio, Japeth Aguilar, at Joe Devance para maayudahan si Justin Brownlee.

Sa panig ng TNT, kailangang maiwasan nila Kelly Williams, Troy Rosario, at Mo Tautuaa ang foul trouble na pinasukan nila nu’ng Game 3 para higit na makatulong kina Glen Rice at Jayson Castro.

Tungkol sa emosyon na dala-dala ng bawa’t isa pagda­ting ng laro, isa lang ang tugon ni Kings guard LA Tenorio.

“Parehong team gustong manalo kaya magkakaroon ng mga hindi inaasahan. That’s part of the game,” sabi niya.

“Officiating is beyond our control every game. I don’t think officiating is a factor. The refs are just doing their job. Us players, our team, let’s do our job, defend, be physical but be smart.”