DIYOSA NG DIGMAAN, PINIPILAHAN

SOLID FEMALE ANGASNESS ang hatid ng pelikulang Wonder Woman na pinipilahan ngayon sa mga sinehan.

Mahigit pitong dekada ang lumipas bago naisapelikula ang kuwento ng sikat na female American superhero na kaliga nina Superman at Batman sa DC co­mic books.

As an origin mo­vie, isinalaysay nito ang pinagmulan ng bidang si Diana (nang lumaki ay ginampanan ni Gal Gadot) na nagmula sa mahiwagang isla ng Themyscira na pawang kababaihan ang nakatira.

Si Diana ang nag-iisang bata sa tribo ng mga Amazonista bilang hinubog lang siya mula sa clay at binigyan ng buhay ng Greek god na si Zeus.

Ayaw ng kanyang inang si Queen Hippolyta (Connie Nielsen) na magsanay sa labanan ang munting prinsesa dahil gusto siyang ilayo nito sa konsepto ng digmaan at karahasan.

Matigas ang ulo at determinadong matuto, palihim na sinanay si Diana ng tiyahing si General Antiope (Robin Wright, na pabulosa bilang Claire Underwood sa House of Cards) para maging pinakamahusay sa pakikipaglaban.

Unang nakakita ng lalaki si Diana nang mag-crash ang eroplano ng spy na si Steve Trevor (Chris Pine) sa kanilang isla.

Tinutugis si Trevor ng mga galit na German soldiers kaya napasok ng mga ito ang paraisong isla nina Diana.

Sa dalampasigan ng Themyscira naganap ang best fight scene sa mo­vie nang buong tapang na makipaglabanan ang mga astig na Amazona sa mga sundalong gamit ay baril at makabagong armas.

Nang malaman ni Diana mula kay Steve ang tungkol sa nagaganap na malaking digmaan ay nagpasya siyang sumama rito at maglakbay patungo sa mundo sa labas ng isla.

Malinaw kay Diana ang purpose niya na patayin ang Greek god of war na si Ares, para matigil ang lahat ng kaguluhan at magkaroon ng katahimikan sa buong mundo.

***

Bukod sa gandara ay ang lakas ng charisma at superstar aura ni Gal Gadot bidang bidang si Diana Prince a.k.a. Wonder Woman.

Taglay niya ‘yung innocence ng isang paslit na first time nae-experience ang maraming bagay.

Kasabay nito ay unti-unti ring natututu­nan ng karakter niyang si Diana ang mga pambihirang kakayahan nito bilang superhero.

Biglang naging A-lister ang Israeli actress-beauty queen dahil sa pelikulang ito.

Mula sa pagiging Diyosa ng Kagandahan ay naging Diyosa ng Digmaan ang ASTIG na si Diana.

Inosente man siya ay alam niya kung anong gusto niya at hindi siya magiging sunud-sunuran sa mga lalaki kahit ano pang katungkulan ng mga ito.

Gustung-gusto namin kapag nakikipambuno si Diana na pisikalan ang aksyon dahil lumilitaw ang kakaibang ANGAS niya.

Makapigil-hininga ‘yung eksena sa front lines na walang takot niyang sinugod ang no-man’s land at mag-isa niyang pinataob ang mga kalaban.

Sobrang BADASS ni Wonder Woman na dine-deflect ang mga bala at heavy artillery gamit ang kanyang kalasag at indestructible golden bracelets.

Very useful din ang kanyang lasso of truth, pati na ang kanyang esdapa na kung tawagin ay ‘godkiller.’

Ang cute ng eksenang una siyang nakatikim ng ice cream at ‘yung tuwa niya nu’ng first time siyang makakita ng baby (bilang wala ni isang sanggol sa isla nila).

***

Charming at very lo­vable ang dating ni Chris Pine bilang kapareha ng babaeng bida.

May spark sila ni Gal at kuwela ang mga banter nila.

Importante ang role ni Pine, pero never niyang sinapawan o inagawan ng eksena si Gadot kaya nag-work ang tandem nila.

Bet namin ‘yung eksenang inabutan ni Diana na naliligo si Steve at hindi siya nangiming tingnan ang hubad na katawan nito, na tinitigan niya pa at sinipat-sipat.

Tanong niya rito, “Would you say you are a typical example of your sex?” na buong ningning na sinagot ni Trevor ng, “I am above average.”

May flirtatious banter sila sa bangka na walang nangyari, pero later on ay umabot sila sa halikan isang gabing malamig.

Hindi namin ganu’n ka-bet ang final act na nakaharap na ni Diana si Ares at nagsagupaan sila sa isang CGI-infused sequence.

Kulang sa impact ang major villain at kulang sa pasabog ang inaabangang climax, kaya hindi nito napantayan ang earlier action highlights.

***

Ito ang unang superhero film na babae ang bida at una rin na babae ang direktor, si Patty Jenkins (na 2003 pa ang huling pelikula na Monster).

Bilang babae ang direktor ay mas maingat ang shots. Ang sexy ng outfit ni Gadot, pero ne­ver itong binabad sa kamera.

Hindi sex symbol ang pagpi-present kay Diana kundi agent of power kahit nagmumura ang ganda at alindog ng demigod warrior-princess.

Pawang lalaki ang nagdodomina sa genre na ito, na kadalasan ay dekorasyon lang o ‘damsels in distress’ ang kababaihan.

Kaya mahalaga ang sinisimbolo ng Wonder Woman na buong pagmamalaking itinatampok ang isang girl-po­wer icon.

Ito ang best reviewed DC film mula nu’ng 2008 na The Dark Knight.

Pagkatapos ng kalait-lait na Batman V. Superman at ng kasumpa-sumpang Suicide Squad ay nakabawi rito nang bongga ang DC Exten­ded Universe.

Sumemplang sa box-office ang past superhero movies na babae ang bida tulad ng Catwoman at Elektra kaya ma­laki ang pressure sa Wonder Woman na maging maganda at kumita sa takilya para magpatuloy pa ang female superhero films.