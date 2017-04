Divorce binuhay sa Kamara

Sa gitna ng pag-amin ni Speaker Alvarez ng kanyang relasyon sa ibang babae ay ­muling pinabubuhay ng Gabriela partylist group sa ­Kamara ang panukalang pagkaroon ng divorce na sa Pilipinas upang puwedeng magkaroon ng relasyon ang dating mag-asawa kapag nahiwalay na.

Sa ugnayan sa Batasan forum kahapon sa ­Kamara, umapela ni Gabriela partylist Rep. ­Arlene Brosas kay House Speaker Pantaleon ­“Bebot” Alvarez na ilagay na sa kanyang p­riority agenda ang pagpapatibay sa nasabing panukala.

“Sana as much as possible ilagay niya (Alvarez) sa priority… sa agenda niya ‘yung usapin ng divorce kasi isa po ito sa mga option, legal option na pupuwede ­talaga magamit sa paghihiwalay ng mga mag-asawa na irre­concilable na talaga,” ani Brosas.