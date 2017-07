Dissolution of marriage tinabla sa Senado

Tinabla ng isang ­senador ang panukala ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagpapaluwag ng proseso sa paglusaw ng kasal sa bansa.

Hindi nagustuhan ni Sen. JV Ejercito ang nasabing panukala dahil pagmumulan daw ito ng pagbaha ng hiwalayan ng mag-asawa dahil lamang sa hindi na sila masaya sa kanilang pagsasama.

Ayon kay Ejercito, mayroon namang paraan ngayon ng paghihiwalay ng mag-asawa sa pamamagitan ng annulment ng kasal subalit hinigpitan ang proseso nito upang sa gayon ay hindi maengganyo ang mga mag-asawa na maghiwalay agad kapag may kaunting problema sa pagsasama.

“I think the intention of the law is to make it hard kasi baka ‘pag dinalian baka dumami divorce, mag-asawa nang mag-asawa, divorce nang divorce, ‘di ba?” katuwiran ng senador.

Dagdag pa niya, hindi nababagay sa bansa na halos 80 hanggang 90 Kristiyano ang populas­yon na magkaroon ng Philippine-style divorce.

“I don’t think at this point the population as a whole is ready for divorce kasi nga because of our predominantly Christian and Catholic population,” punto ni Ejercito.

Kung maisasabatas umano ang panukala ni Alvarez, hindi malayong isunod naman ang renewable marriage contract.

“Baka sa susunod niyan ‘yung marriage contract may validity na, renewable,” babala ni Ejercito.

Tumanggi namang magkomento si Ejercito na kaya lang isinusulong ni Alvarez ang nasabing panukala ay dahil sa personal na karanasan kung saan nakailang ulit na itong nakipaghiwalay sa asawa.

Sa panukala ni Alvarez, maaari nang gamiting dahilan sa hiwalayan ang “unhappiness” sa pagsasama ng mag-asawa.