Dissolution of marriage kukuwestiyonin sa SC

Hindi pa man umuusad ang panukalang “dissolution of marriage” ay pinaplano na itong kuwestiyunin sa Korte Suprema kapag ipinasa ng dalawang Kapulungan ng Kongreso dahil unconstitutional umano ito.

“Please do not railroad it or we will go all the way to the Supreme Court (SC),” ani House deputy minority leader Lito Atienza ng Buhay party-list matapos mabasa ang House Bill 6027 na inakda ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez.

Hindi pa sinisimulan ng mga kinauukulang komite sa Kamara ang pagdinig sa nasabing panukala kung saan tumayong co-author ni Alvarez ang mga militanteng mambabatas kasama sina Albay Rep. Edcel Lagman at Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat.

Ayon kay Atienza, unconstitutional ang dissolution of marriage kaya kanya umano itong lalabanan kahit mag-isa siya kapag sinimulan na itong talakayin sa komite at maging sa plenaryo ng Kamara.

“If this is passed into law, marriages can be dissolved faster than picking up your order at the ‘drive-thru’.

Parang nagpakasal kayo ngayon at kinabukasan ay ayaw mo na sa napangasawa mo,” ani Atienza.

Sa ilalim ng nasabing panukala, puwede nang ma­ging dahilan ang unhappiness o hindi na masaya sa kanyang asawa para ipawalang-bisa sa korte ang kanilang kasal at puwede itong aprubahan ng isang judge sa loob lamang ng isang araw.