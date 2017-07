Dissolution of marriage, ‘di papasa sa Kongreso — Simbahan

Malaki ang paniniwala ng isang arsobispo ng Simbahang Katoliko na hindi makakapasa sa Kongreso ang panukalang ‘dissolution of marriage’ na isinusulong ni House Speaker Pantaleon­ Alvarez, gayundin ang iba pang mga panukala na laban sa pamilya at kasal.

Sinabi ni Lingayen-Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz, na siya ring kasalukuyang Judicial Vicar of the National Tribunal Appeals ng CBCP, kung sakaling makapasa sa Kongreso, malabo namang makalu­sot sa Senado ang naturang panukala lalo na at marami pang kailangang palitan tulad na lang ng Family Code of the Philippines.

“It is all going against natural law, going against civil law, constitution and family code of Philippines. So I do not know if the proposal would pass and they had to revised the constitution and revise Republic code of the Philippines,” ayon kay Cruz, na dating pangulo ng maimpluwensiyang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), sa panayam ng church-run Radio Veritas.

Naniniwala rin si Cruz na may kinalaman sa personal na interes ni Alvarez ang paghahain nito ng nasabing panukala, lalo na at may ‘pinagdaraa­nan’ ngayon ang mam­babatas sa kanyang buhay may asawa.

“He is experiencing difficulties on marriage, that’s why he came about this civil union, which is a novelty,” aniya pa.

Isinusulong ni Alvarez, na umaming may nobya kahit siya ay may-asawa, ang pagpapasa ng dissolution of marriage para mapadali ang paghihiwalay ng mga mag-asawang hindi na masaya sa kanilang kasal.

Lumutang na rin kamakailan ang maybahay ni Alvarez na nagpahayag­ din ng pagtutol sa panukala ng House Speaker.