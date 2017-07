Dismis na pulis, 3 pa arestado sa buy-bust

By Cherk Balagtas

Isang dismissed sa serbisyong alagad ng batas at tatlo pa nitong kasamahan ang naaresto ng dati nilang kabaro sa isang buy-bust operation sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa ng gabi.

Sa ulat ng Caloocan City Police partikular na ni PS/Supt. Chito Bersaluna ay ganap na alas-9:30 ng gabi nang maaresto ang dating pulis na si PO1 Michael Halog Narboleta Jr. at tatlong kasamahan nitong sina Jories May Loria, Jeric Matienzo at Jonalisa Garcia Asis sa kahabaan ng Phase 7-B, Barangay 176, Bagong Silang ng nasabing lungsod.

Bago ang pagkadakip, nagsagawa umano ng ope­rasyon ang mga tauhan ng North Extension Office – Drug Enforcement Unit (NEO-DEU) kung saan ay target masakote ang mismong pulis na napag-alamang dating nakatalaga sa Personnel Holding and Accounting Unit (PHAU) sa Camp Crame bago nag-AWOL (absent without official leave) kaya’t na-dismiss sa tungkulin noon pang buwan ng Pebrero.

Isang police poseur buyer umano ang nakipagtransaksiyon sa mga suspek kung saan ay um-order ang mga ito ng P500 na halaga ng shabu, nang magkapalitan na ng item at marked money ay doon na mabilis na inaresto ng mga awtoridad na nasa paligid ang apat na hindi na rin naman nagawang manlaban pa.

Ayon kay Chief Insp. Moner Orang na siyang head ng Caloocan Police NEO-DEU ay nasa 25 transparent plastic sachet ng hindi pa nalalamang dami ng shabu ang na-recover sa mga suspek.