CLEVELAND (AP) — Nagtuluy-tuloy ang nakakadismayang gabi ni LeBron James kahit natapos na ang isa sa worst playoff games ng kanyang career.

Nakipagsagutan si James sa isang fan Linggo ng gabi matapos bumalikwas ang Boston mula 21-point third-quarter deficit para gulantangin ang Cleveland Cavaliers 111-108 sa Game 3 ng Eastern Conference finals.

Nadisgrasya ang Cavs sa last-second 3-pointer ni Avery Bradley at idinikit ng Celtics ang serye sa 2-1.

Naglalakad sa hallway ng Quicken Loans Arena patungo sa postgame news conference, nadinig niya ang kantiyaw ng fan. Malamig ang gabi ni LeBron, umiskor lang ng 11 points at isang puntos sa final 18 minutes. Binuweltahan ni LeBron ang fan, pinauulit ang sinabi.

Inilayo ng security ang fan at dumiretso sa podium­ si James.

“I had a tough game, period,” suma ni LeBron sa kanyang performance. “Not just in the second half. Me, personally, I didn’t have it. my teammates did a great job of keeping us in the game, building the lead. But me, personally, I didn’t have it. that’s all I’ve got to say about my performance.”

Hindi umiskor si LeBron sa fourth quarter at 1 for 8 lang sa field, may tig-isang rebound at assist sa second half. Iyon ang lowest point total ni James sa playoffs sapul nang umiskor ng seven para sa Miami noong 2014 conference finals kontra Indiana.

Disgrasya nga si James, umiskor ng 30 o higit pa sa walong sunod na playoff games – unang player na gumawa nito pagkatapos ni Kareem Abdul-Jabbar noong 1970. Pero nadiyeta siya sa 4 of 13 sa field, walang naipasok sa apat na 3-pointers. May six rebounds, six assists at six turnovers pa siya – kasama ang miscue sa stretch nang nakawin ang pasa niya ni Jae Crowder.

Game 4 sa Martes sa Cleveland.

Apat na beses pang tumalbog sa rim ang tira ni Bradley bago bumagsak sa net sa final second. Rumesponde ang Boston sa pagkawala ng star nilang si Isaiah Thomas na out na sa postseason dahil sa hip injury.

Sa Game 2 ay natambakan ng 44 ang Celtics.

Nagsumite ng 27 points mula sa ibinaong seven­ 3-pointers ang humalili sa puwesto ni Thomas na si Marcus Smart, tumapos si Bradley ng 20 para sa Celtics.