Direktor ng ‘Oro’ hindi nagturo na mali ang pagkatay ng aso

NATULOY ang inquiry ng MMFF Execom sa isyu ng pelikulang Oro na inireklamo ng grupong PAWS (Philippine Animal Welfare Society, Inc.).

Humarap ang ilang miyembro ng MMFF Exe­com kasama ang FDCP Chairman Liza Diño.

Nakatanggap kami ng statement ni Direk Alvin Yapan bilang sagot sa isyung ibinato sa kanila:

“Hindi po totoo na pumatay kami ng aso para lang sa pelikula.

“May dalawang aspeto po ang pahayag na iyan. Una, tungkol sa usapin muna ng pelikula.

“Hindi ko inimbento ang metapora ng aso dito para lang pumatay ng aso sa loob ng isang pelikula para lang pag-usapan. Nasa tunay talagang pagsasalaysay ng testigo sa Gata 4 Massacre na bumalik siya para singilin ang Patrol Kalikasan para sa kinatay nilang aso.

“Dahil nga kumakain ng aso ang Patrol Kalikasan, kasi nga tradisyon ang pagpulutan ng aso sa inuman sa ilang probinsya sa bansa.

“Ikalawa, hindi totoo na inutusan ko ang isang aktor para lang pumatay ng aso. Diyan ako pinaka nagalit.

“Hindi ako tanga. At kahit sinumang aktor sa ganyang posisyon. Sa probinsya po, may mga nakatalaga talagang taga­patay ng aso, baboy, baka, etc.

“Hindi rin totoo na kinain iyong aso sa set. Sa pagkaintindi ko, ibang araw shinoot iyung inuman scene doon sa mismong pagkatay sa aso.

“Baboy ang ginamit nila. Nasa pag-edit na po iyon.

“Bakit hindi ko sila tinuruan na mali ang pagkatay ng aso? Bakit hindi ko sila tinuruan ng animal welfare?

“Sino ako para gawin iyun sa kanila? Ni wala akong nagawa para sa pakikipaglaban sa karapatan ng kanilang mahal sa buhay, tapos lelecturan ko sila sa karapatan ng asong kinakain nila?

“Sino naman akong burgis na tagasentro na bigla na lang lelectu­ran sila na barbaro ang kanilang ginagawa, ni wala nga akong naitulong para iangat ang kanilang antas ng pamumuhay para naman baboy at baka na ang kanilang kainin?

“Ang now you are doing this to me for giving voice to the violence they experienced?”

Wala pa kaming nakuhang pahayag mula sa Execom ng MMFF.

Ang tingin lang namin, may ganito palang isyu, bakit nakalusot ito sa Screening Committee ng MMFF?

‘Di ba, napanood nila ito bago dumating ang araw ng showing ng mga pelikulang kalahok sa naturang filmfest?

Ngayong araw ay matatapos na ang kabuuan ng filmfest, at napagbigyan ng ibang theater owners, specifically sa SM Malls na ma-extend ang ilang entry na nangunguna sa takilya.

Makakatulong kaya ang isyung ito sa Oro?