Direktor, BASTED sa newscaster

MARAMING showbiz personalities ang nali-link sa pogilicious director na ito.

Kung sinu-sinong aktres na ang nakarelasyon niya. Pati isang controversial beauty queen, hindi nakawala sa charm ni directed by.

‘Yung young actress nga na produkto ng isang TV network kung saan ay dati silang “magkapatid” ay balitang hindi rin na-resist ang charm ni ­directed by.

Nagkahiwalay yata sila nang lu­mipat na ng TV network ang young actress na mukhang rich at mahi­lig yatang magsuot ng mga bughaw na damit.

Ang akala ng iba, kaya maraming nabi­bingwit na mga celebrity si directed by ay dahil bukod sa guwapo ay rich din kasi.

Iniisip ng iba na sobrang generous si directed by sa mga babaeng nakakarelasyon niya.

Pero hindi lang pala ang kaguwapuhan at kadatungan niya ang “agimat” ni directed by pag­dating sa mga ­babae.

Hmph! Baka mag-isip kayo ng ano tungkol sa “agimat” na binanggit namin, pero pagda­ting doon sa kanyang private part, wala kaming kuwentong narinig.

Ang tanging narinig namin, sobrang sweet si directed by at naloloka sa kanya ang mga nililigawan niya.

May isang newscaster na pinormahan si directed by at nag-offer daw si lalaki na sunduin siya sa kanilang bahay at ihatid sa TV network dahil may morning newscast sila.

Ang ikinaloka ni news­caster, bigla raw siyang niyayang mag-breakfast ni directed by.

Pagkakain nila ng breakfast, inihatid na siya sa TV network at maghapon daw siyang binantayan dahil 8:00 PM na natapos ang kanyang trabaho.

After that, nagyaya pa raw si directed by na mag-dinner.

“Ipapa-feel talaga sa ‘yo ni __ (pa­ngalan ni directed by) na importante ka dahil maghapon ka niyang babantayan. No wonder, maraming naho-hook sa kanya,” sey ng isang kakilala ni newscaster.

Pero kahit ganoon si directed by kay newscaster, hindi siya nakalusot dahil ayaw pala ni news­caster na para siyang bantay-sarado sa ginawang ‘yon ni poging direktor!