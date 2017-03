Direct hiring itutulak ni PDu30

Puntirya ng administrasyong Duterte na tuldukan ang anumang uri ng contractualization na ipinaiiral ng mga kumpanya sa bansa kabilang ang endo at isusulong ang direct hiring.

Ito ang binigyang-diin kahapon ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

“After decades of consistent struggle against the epi­demic of contractualization, workers may finally get their demand for its total prohibition, as the President in his first audience with worker groups Monday evening left no doubt that he is not only targeting endo but indeed wants to categorically end all forms of contractualization involving middlemen agencies,” bahagi ng paha­yag ni Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Patunay, ani Abella, ang sinseridad ng Pangulo na tuldukan ang contractualization ay nang simulang mag-isyu ng department order sa DOLE na nag-aatas ng pagbabawal ng endo at contractualization ng mga ahensya at sa halip ay pagbuhay sa direct hiring bilang paraan ng pag-eempleyo.