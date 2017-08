Dingdong, nawawalan ng oras kina Marian at Zia

NILINAW ni Marian Rivera sa I Am Super event kahapon sa Resorts World Manila na hindi kanya ang Twitter account na Superstar Marian.

Ipinost ng aktres ang post nitong parody account kung saan ay tinuligsa ang ating pangulong Rodrigo Duterte.

Sabi ni Marian, “Dati dinidedma ko lang ‘yun. Sabi ko, sige lang kahit ginagawa niya akong katatawanan or whatever, eh parte ‘yan bilang artista, eh.

“So, okay lang pero para siraan mo ang presidente natin ng Pilipinas, bilang respeto, dapat hindi ginagawa ‘yun sa pangalan ko pa.

“Siyempre, alam naman natin na marami ring sumusuporta kay Mr. President, tapos, pangalan ko ang nakalagay du’n.

“Sandali, ha? Siguro it’s about time na magsasalita na ako na hindi ako ‘yan at wala akong Twitter account.

“May Facebook account ako, pero ang nag-asikaso niyan, hindi ako.

“Tanging hinahawakan ko lang is Instagram.”

Ginagawan na rin nila ng aksyon na paimbestigahan kung sino ang nagmamay-ari nitong account at pinapatanggal nila.

Si Dingdong Dantes mismo ay nagsalita na rin kaugnay rito.

Ipinaparating niya sa may-ari nitong account na tanggalin na ang post na iyun dahil pangalan ng asawa niya ang nagagamit.

Sabi ng aktor, “Gusto ko lang klaruhin na wala pong Twitter account ang asawa ko.

“Minsan, entertaining na magbasa ng mga paro­dy accounts to a certain point na kapag involved na ang politicial views na nagiging dahilan ng threats o ng ‘di magagandang bagay para sa akin, sa aking asawa lalo na sa aking pamilya ay hindi ko papayagang mangyari ‘yan.

“Personally, I’m requesting whoever is behind that parody account, please take it down.

“Siguro, we were entertained already.

“Yes, we understand how witty you are. We’re grateful also sa magagandang na-contribute.

“But to express political views na magiging dahilan na magkaroon ng threats at ‘di magandang pananaw sa akin, lalo na sa asawa ko at sa pamilya ko, ‘yan ay hindi ko papayagan.

“So, I’m respectfully requesting whoever is behind that account, please take it down,” seryosong pahayag ni Dingdong.

Nagsimula ang isyung ito sa nangyari sa batang si Kian delos Santos kaya bilang isa ring malaki ang concern sa buong sambayanan, hiningan na rin namin si Dingdong ng sarili niyang pananaw sa isyung ito, bilang dati siyang Chairman ng National Youth Commission.

Ani Dingdong, “While I believe that the drug problem is really a me­nace to our society, it should not be fought at the expense of lives.

“Any life a policeman’s life, a bystander’s life anyone. Especially a young person’s life. Kian was 17 years old.

“Based on our stu­dies in the National Youth Commission, he belonged to the child youth bracket, the one we consider the most vulnerable.

“He could have been the next best policeman of his city. Or president of the country. But he was not given the chance anymore to do so.

“I would want to believe that with this incident, right now, we all agree on one thing that it is wrong.”

***

Ipinagdiwang ang 8th anniversary ng Yes Pinoy Foundation ni Dingdong Dantes kahapon sa Resorts World Manila.

Kasabay nito ang launching din ng I Am Super disaster resilience campaign.

Bahagi ng selebrasyon ng Yes Pinoy Foundation ang painting exhibit sa lobby ng Resorts World Manila, kung saan ang ilan sa artworks nila ay may collaboration ng flower arrangement ni Marian.

Masayang-masaya ang bida ng Super Ma’am na naging bahagi siya ng malaking selebrasyong ito ng YPF ng kanyang asawa.

Emotional si Marian nang magsalita na dahil nagkakaroon daw ng panahong kinulang na si Dingdong ng oras sa kanila ni Zia dahil sa pag-aasikaso nito sa projects ng Yes Pinoy Foundation.

Sabi ni Marian, “Sa totoo lang, in denial po siya. ‘Yung sinasabi niyang wala siyang time sa amin, sabi niya, hindi totoo, pero totoo.

“Minsan, nawawalan siya ng time dahil sa pagtulong niya sa ibang tao. So, okay lang.

“Naiintindihan ko siya, kasi, ganu’n siya, eh. Lahat ng tulong niya sa iba, hindi siya matutulog hangga’t hindi niya maayos lahat.

“Hindi ‘yan matutulog nang hindi niya napi-fix ang mga dapat bigyan at mga nangangailangan.

“Siguro, bukod sa pagiging responsible niya sa aming pamilya sobrang proud ako sa kanya na naging asawa kita, Daddy.

“Nag-iisa lang yata ‘yan sa mundo, lahat ibibigay, walang ititira.

Ganun siya ka-dedicated para tumulong sa ibang tao,” gumaralgal na ang boses ni Marian habang sinasabi niya ito para kay Dingdong.