Dingdong, Marian, Zia super-trending ang Halooween costumes

SIMULA pa noon, alam naming isa sa celebrated holiday ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes ay ang Halloween.

Hilig niyang talaga ang mag-prepare ng mga costume na hindi lang basta naka-mascara, as in, effort talaga na mga costumes.

Dantes' League #Halloween2017 A post shared by Dingdong Dantes (@dongdantes) on Oct 30, 2017 at 11:41pm PDT

Noon, sa mismong bahay niya sa may Quezon City siya nagpapa-Halloween party at ipapaayos niya talaga ang bahay niya ng pang-Halloween design.

At mag-iimbita siya ng mga kaibigan na siyempre, naka-Halloween costume na darating. Obviously, game na rin ang misis niya na si Marian Rivera sa mga ganitong hilig ni Dingdong.

Aba, nag-trending talaga ang pa-Dantes League nilang pamilya. Na maging mga artista ay hindi napigilang mag-like, mag-comment at mag-repost ng pinost nilang picture na tatlo (Dong, Marian at Zia) na naka-costume.

Napakaastig ni Dingdong na Batman, super-sexy at gandang Catwoman naman ni Marian at napaka-cute na Little Batgirl naman ni Zia!

Nalaman namin na nag-attend ang pamilya Dantes ng Halloween party for children sa Dasma.

Para siyempre sa kanilang anak na every milestone nito ay gusto nilang masaksihan. Then, after that, nag-host din daw sila ng sariling Halloween party naman sa bahay.

Nakakaaliw ngang magbasa ng comments sa pa-Dantes League nila. May nagsabing obvious daw kung sino ang leader ng pack, walang-iba kung hindi si Little Bat Girl na si Zia.

May nag-suggest naman na bakit hindi raw gumawa ng movie na mala-Batman at Catwoman ang dalawa.

Angel ‘inggit-inggitan’ sa bakasyon ni Richard

KAHIT malaki na rin ang tiyan ni Sarah Lahbati, hindi ito naging hadlang para matuloy at ma-enjoy pa rin nilang talo nina Richard Gutierrez at Zion ang napakabonggang Amanpulo Island sa Palawan.

As we all know, until now, only the ‘can afford’ can actually spend some vacation time in that paradise.

Tila na-amazed pa rin si Richard sa naging experience nila na nakapag-release sila ng mga baby sea turtles sa dagat. Nagkataon daw kasi na natapat sa pagpunta nila sa Amanpulo ang pagre-release nito.

Ayon kay Richard, “What a privilege being able to release 48 baby sea turtles yesterday. This only happens every 70 days and our timing of being in the island for a few days was perfect because we were able to experience this moment.”

Aliw naman ang tila pagra-rant ni Angel Locsin sa kanyang dating ka-loveteam at co-star sa La Luna Sangre.

Dahil habang sila raw ay nagti-taping, tila nakakapaglaway nga naman ang mga IG post ni Richard ng pagbabakasyon nito sa Amanpulo.

Sey ni Angel kay Richard, “Tagal kong inisip kung ila-like ko ba tong post mo habang kami nasa taping e. Ni like ko na kasi deserve nyo to! Enjoy kayo!”

Emoticon na tawa at peace sign naman ang naging sagot ni Richard kay Angel.

3 sundalo wagi ng bahay sa Wowowin

HINDI naman lingid sa lahat na very close si Willie Revillame sa pamilya Villar. Kaya siguradong hindi ito nagdalawang-salita nang lumapit kay Senator Cynthia Villar at gayundin sa dating Senate President Manny Villar na mag-donate ng bahay at lupa mula sa Bria Homes.

Tatlong house and lot pa ang dinonate ni Sen. Cynthia sa pamamagitan ng Wowowin para pagbibigay ng honor sa mga matatapang na sundalo na nalagay sa panganib ang mga buhay dahil sa pakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi City.

Kung ang mag-asawang Villar ay nag-donate ng houses and lot, si Willie naman ay nagbigay ng 1 milyong piso para sa mga sugatang sundalo at P2 million para sa mga pamilyang naulila naman.

Kasama ni Sen. Cynthia sina retired AFP Chief of Staff at incoming DILG Sec. Gen. Eduardo Año nang bumunot ng winners. Ang mapapalad na sundalong nanalo nga ay sina Piccolo dela Cruz ng Malabon, Fernando Julian ng Pangasinan at Jesus Pancho III ng General Trias, Cavite.

Walang duda na ang programang ito ni Willie pa rin ang isa sa patuloy na napakaraming Filipino, partikular na ang talagang mahihirap at nangangailangan ang natutulungan.