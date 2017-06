Dina, pinadalhan ng bagnet si Maricel

Nagkasama-sama sina Dina Bonnevie, Snooky Serna, at Janice de Belen sa taping ng Celebrity Bluff kamakailan.

Na-post sa social media ang litrato nila na magkakasama.

Ang akala ng iba, may bagong series sa GMA 7 ang tatlo, pero wala naman.

Nagkataon lang na silang tatlo ang nag-guest sa game show nina Eugene Domingo at Edu Manzano.

After ng guesting na ‘yon, lumabas sina Dina at Snooky at nag-bonding sila.

Si Dina ang nagyaya kay Snooky dahil iisa lang ang manager nila, si Leo Dominguez.

Sabi namin kay Snooky, sayang at wala si Maricel Soriano na kasabayan nila noon sa Regal.

Nang may nabanggit kami kay Snooky na naging problema noong magkakasama silang nag-guest sa isang show sa ABS-CBN at hindi sila nagkasama-sama sa isang segment, inakala namin na may problema pa sina Dina at Maricel, pero kinorek kami ni Snooky.

“Wala silang problema. OK sila, alam ko. Saka pinadalhan pa ni Dina ng bagnet si Maricel. Wala silang problema!” sey ni Snooky.

Sabi ni Snooky, pangarap niya na magkasama-sama uli sila nina Dina at Maricel sa isang proyekto.

Masaya raw kung isang TV series ang pagsasamahan nila!

***

KAHIT siguro hindi nagpaliwanag si Piolo Pascual na sinundo lang niya sa bakuran ng GMA 7 ang kaibigang si Bb. Joyce Bernal at hindi totoo ang inakala ng mga nakakita na lilipat na siya sa Kapuso network, still, hindi pa rin kakabahan ang mga taga-ABS-CBN sa intrigang ‘yon.

Kari-renew lang kasi ni Piolo ng kontrata sa Kapamilya network, kaya imposibleng magkatotoo ang intrigang ‘yon!

Ayon sa isang insider ng Dos, magpi-pitch na sila ng new series kay Piolo. Kung magustuhan ‘yon ng aktor, magsisimula na kaagad ang taping nila.

Hindi lang nagdetalye ang kausap namin kung anong genre ang ipi-pitch nilang series kay Piolo.

Sabi pa ng kausap namin, mukhang hindi aware ang nagkalat ng tsismis na ‘yon na kare-renew lang ni Piolo ng kontrata sa ABS-CBN.

***

Namatay na ang singer na si Eugene Villaluz, 70, noong Sabado dahil sa kanser.

Si Eugene ang kumanta ng Gulong Ng Palad.

Dating miyembro ng New Minstrels si Eugene.

Sa pamilya ni Eugene, ang aming pakikiramay!

***

Marami ang gandang-ganda kay Angel Locsin noong presscon ng La Luna Sangre ng ABS-CBN.

Malaki na ang inihaba ng buhok ng aktres.

Napilitang magpagupit ng maigsi si Angel nang magkaroon ng problema sa isang hair treatment na ginawa sa kanya.

Ngayon, marami ang nakapansin na mabilis nang humahaba ang buhok ni Angel, pero siyempre, maigsi pa rin ‘yon compared sa dating mahabang buhok niya.

Blooming din si Angel at ang laki na ng ipinayat niya.

Sexy na uli ang dating ni Angel, huh!