Digong walang inietsapwera

Pantay-pantay kung tutukan at walang hindi binibigayan ng sapat na atensyon na problema ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte.

“Magaling nga si Presidente. Lahat inaasi­kaso niya eh. Nagiging heightened lang ‘yung sa drugs kasi ‘yun ang gusto ng media kaya ‘yun ang palaging nababalitaan natin. Tsaka meron ding mga human rights na kumokontra. Gusto natin ‘yung mabebenta kaya ‘yun ang lumulutang,” pagkokomento ni Chief Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo nang usisain kung bakit nakatuon lamang sa isyu ng illegal drugs ang gobyerno.

Paglilinaw ni Pa­nelo, ang hindi alam ng publiko ay ang lahat ng ibang panig ng ating lipunan, suliranin ng bayan ay ina­asikaso ni Presidente.

Sinang-ayunan din ni Panelo ang pahayag ni Senador Alan Peter Ca­yetano na mga drug lords ang nagpopondo para pabagsakin ang gobyernong Duterte.

“ Hindi naman kataka-taka ‘yun. Tandaan mo, ang mga drug lords, kalaban nila si Presidente dahil si Presidente eh binubuwag ang illegal drug industry sa ating bansa. Natural lang, syempre dahil kontra sila sa Pre­sidente. They will use ­everything in their power to stop the President from this war against drugs. That is expected but I don’t think they will succeed. The President is focused on demolishing, destroying, dismantling the entire drug illegal in this country,” paghahayag ni Panelo.