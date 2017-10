Digong tinanggap ang mga baril, bala at military trucks mula Russia

Tweet on Twitter

Tinanggap kahapon ni Pangulon­g Rodrigo Duterte ang mga baril, bala at military trucks mula sa gobyerno ng Russia sa isang simpleng seremonya sa Pier 15, North Harbor Manila.

Kabilang sa mga donasyon ng Russia ay limang libong pirasong­ AK-74 Kalashnikov rifles, 20 multi-purpose military trucks, isang milyong mga bala at limang libong helmets.

Nilibot ng Pangulo ang Russian­ anti-submarine warship na Admira­l Pantaleev at ipinakita sa kanya ang loob ng modernong barko na mayroong anti-submarine detectors at destroyer.

Ang donasyong armas at kagamitan ay resulta ng maiksing biyahe ng Presidente noong Mayo sa Russia at kinailangang bumali­k agad sa bansa dahil sa pananakop ng Maute terror group sa Marawi City.

Kasama ni Pangulong Duterte sa pagtanggap ng mga donasyong armas sina Defense Secretar­y Delfin Lorenzana­, Foreign Affair­s Sec. Alan Peter Cayetano­, National­ Security Adviser­ Hermogene­s Esperon Jr. at iba pang Defense officials.

Nanguna naman sa pagsalubong­ kay Pangulong Duterte sina Russian Ambassador­ to the Philippines Igor Khovaev at kanilang Defense Minister na si Sergey Shoigun.