DIGONG TIKLOP SA SC

Nakahanda si Pa­ngulong Rodrigo Duterte na sundin ang magiging desisyon ng Supreme Court (SC) patungkol sa idineklara nitong Martial Law sa Mindanao.

“I will follow decision of Supreme Court on Martial Law,” tugon ni PDu30 sa panayam ng media sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Matatandaan na idineklara ng Pangulo­ ang Batas Militar sa Mindanao noong Mayo 23, pero tatlong petisyon na ang inihain sa SC ­para ipawalang-bisa ang naturang deklarasyon.

Ganunpaman, hanggang kahapon ay ‘di pa rin napigil ng Pangulo na buweltahan ang ilang partidong pulitikal at mga personalidad na walang tigil sa kapuputak at kakukuwestyon sa idineklara niyang Martial Law.

“The thing here is, itong ibang political parties, pati ‘yung personalities. Wala nang ginawa kung hindi mang-hanker, gaano katagal daw itong Martial Law at ano pa ba ang dapat gawin. Alam mo itong mga u*** na ‘to, they (were) trying to think that we in government are trying to perpetuate our self in power,” ani Pangulong Duterte sa pagbisita sa 603rd Infantry Brigade, 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Brgy. Pigcalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao kahapon ng hapon.

Ayon sa Pangulo, kung maaari lang magbitiw na siya sa puwesto ay gagawin nito kung sinuman kina Foreign Affairs Sec. Alan Peter Cayetano at dating Sen. Bongbong Marcos ang nanalo noong nakaraang eleksyon.

Binanggit ng Pangulo na hindi naman siya gigil na gigil na maging Presidente dahil sa kanyang edad pero hindi naman, aniya, siya nagkamali.

Ipinaliwanag pa ni Duterte ang mga kaganapan na nagbigay-daan sa pagdedeklara nito ng Martial Law sa Mindanao.

“Ganito ‘yan. I declared Martial Law because the Armed Forces of the Philippines and the Police told me na it has reached its critical moment. ‘Nong nasa Moscow ako, narinig ko na lang, nagpa-masahe ako noon, I’m waiting for my schedule that night, na there was this ruckus in Mindanao. But as I was being briefed, it turned out to be an open rebellion. Wala talaga akong magawa. Sabi ko, how many have died so far? Sabi nila, sir, marami tayong casualties. So sabi ko, saan bang parte itong Mindanao? I have been saying all along, even days before, do not force my hand into it. Sige kayo tanong diyan kung kailan matapos ito. This is my answer to the doubting Thomases: Walang ambag, ambisyon dito na mag-perpetuate self in power. I think the Armed Forces and the Police would not aim for a war that would result in the killings of many lives,” pagpapaliwanag ni Duterte.