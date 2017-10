Digong sa PISTON: Huwag ipasubo ang tao

Nasagad na ang pa­sensiya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa grupong Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) kasunod ng pagmamatigas sa modernization program ng kanilang mga bulok na pampasaherong sasakyan.

Sa kanyang talumpati kahapon sa Federalism Summit sa Pili, Camarines Sur, sinabi ng Pa­ngulo na huwag isangkalan at ipasubo ang publiko sa pagmamatigas na hindi sumunod sa gusto ng gobyerno.

Masama ang epekto sa kalusugan ng usok na ibinubuga ng mga bulok na sasakyan at batay aniya sa pag-aaral ng United Nations (UN) ay maaa­ring maging triple ang panganib na dulot nito sa mga Pilipino na maaa­ring mauwi sa lung cancer.

Sinabi ng Pangulo na kapag may sinabi ang gobyerno ay dapat na sundin ito para maprotekta­han ang kalusugan at interes ng publiko, at hindi dapat na umastang parang hari kung makapag-utos ang mga kontra sa gobyerno.

“‘Pag may sinabi ‘yung gobyerno to protect public health and to protect public interest, kailangan sundin natin ‘yan, ‘coz if we fail it means more money for lung cancer and respiratory diseases. All the time people are inhaling the fumes. Kung nakikinig kayo ngayon PISTON, intindihin ninyo hindi ako papayag,” ayon kay Pangulong Duterte.

Sinabi pa ng Pangulo na huwag ikatuwiran ng PISTON ang pagi­ging mahirap dahil wala siyang pakialam kung magtiis man ang mga ito sa gutom dahil ang mas nakararaming Pilipino ang dapat na masunod.

Kailangan aniyang pagdating ng January 1, 2018 ay bago na ang mga pampasaherong jeep kung ayaw ng mga ito na mapaalis.

Samantala, nagbabala kahapon si Atty. Aileen Lizada, board member at spokesperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), na kakanselahin ang prangkisa ng mga jeepney operators na mapapatunayang sumama sa dalawang araw na tigil-pasada.

Aniya, alam naman ng mga transport operators na mahigpit na ipinagbaba­wal at nakasaad sa terms and conditions ng ipinagkaloob sa kanilang prangkisa ang pagbabawal na makilahok sa anumang transport strike.

May itinalaga umano silang mga tauhan para kunan ng litrato ang mga jeep na sumali sa nationwide transport strike nitong Lunes at Martes.