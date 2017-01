DIGONG SA ASEAN: WALANG PAKIALAMAN

Nagbigay ng paalala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) na huwag pakialaman ang gawain ng bawat nasyon para sa ikabubuti ng organisasyon.

Ginawa ni Pangulong Duterte ang paha­yag nang pangunahan ang launching ng chairmanship ng Pilipinas sa 2017 ASEAN sa SMX Convention Center sa Davao City nitong Linggo ng hapon.

Sa harap ng senador, kongresista, cabi­net member at diplomats, sinabi ng Pangulo na hangad niya ang koo­perasyon ng mga kasapi ng ASEAN para sa matagumpay na summit.

“The Philippines will be firm in its advocacy to promote cooperation bet­ween and among ASEAN neighbors and engage our dialogue partners to be more dynamic and vibrant stakeholders in the conti­nued development of our region,” ayon sa Pangulo.

“I also call on ASEAN Dialogue Partners to renew their dedication to the valued purposes and principles stated in the Treaty of Amity and Cooperation – including non-interference – in promoting regional peace and stability through abiding res­pect for the rule of law. Now, more than ever, it is a time for real change through constructive engagements,” hirit pa ng chief executive.

Inabot lang ng 12 minuto ang pagbabasa ng talumpati ng Pa­ngulo, taliwas sa mga nakasanayan niyang babaran sa mikropono kapag nagkukuwento sa kanyang war on drugs.

Ilang beses nang kinanti ni Pangulong Duterte ang Amerika at European Union dahil sa pakikialam sa kanyang war on drugs.

Subalit kahapon kung saan dumalo si US Ambassador Sung Kim, na­ging tahimik ang Pangulo laban sa Estados Unidos.