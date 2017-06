Digong pinagre-referee sa tensyon sa ME

Hiniling ng isang mambabatas sa Kamara­ kay Pangulong Rodrigo­ Duterte na tumulong sa pagre-referee sa tensyon sa Middle East para sa kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers (OFWs).

Ginawa ni Kabayan­ party-list Rep. Harry Roque ang panawagan matapos lumala ang tensyon sa Arab nations nang putulin ng Saudi Arabia, United Arab Emirate (UAE), Bahrain, Egypt, Yemen at Maldives ang kanilang diplomatic ties sa Qatar.

Inaakusahan ng mga nabanggit ng bansa ang Qatar na sumusuporta sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) kaya pinutol ng mga ito ang kanilang diplomatic ties.

“We have a stake in the political and economi­c stability of the Middle East as almost a million of our kababayans work there. It would be prudent for our government to mediate and try to diffuse the tension, if only for the sake of our ­OFWs,” ani Roque.

Base sa record ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA), halos isang mil­yong Filipino ang nagtatrabaho sa Gitnang Sila­ngan kung saan, 133,000 dito ay nakabase sa Qatar.

Pinatitiyak naman ni Senador Sonny Angara sa pamahalaan ang kaligtasan at agarang tulong sa mga OFWs sa Qatar at iba pang kalapit na bansa kaalinsunod sa nagaganap na tensiyon.

“Qatar has the third biggest OFW population in the Middle East. Para sa mga maaapektuhang OFWs, may nakahandang karampatang tulong ang ating pamahalaan para sa kanila,” ayon kay Angara, vice chairman ng Senate labor committee.

Tinukoy ng senador­ ang bagong Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) law o Republic Act 10801, na naisabatas noong nakaraang taon na makakatulong umano sa kakayahan ng pamahalaan upang tulungan ang mga maaapektuhan ­OFWs.