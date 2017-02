DIGONG NAPUNO KAY BASTE

Tweet on Twitter

Naglabas ng hinanakit si Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte laban sa bunsong anak nitong si Sebastian ‘Baste’ Duterte dahil sa umano’y ginagawang pagpapabaya sa mga supling.

Sa isang talumpati kahapon ni Pangulong Duterte sa 8th National Convention of Philippine Association of Water Districts sa Davao City ay nabanggit ng Pangulo ang pagkayamot sa anak nitong si Baste na pinakabatang anak sa first wife na si Elizabeth Zimmerman.

Ayon kay Pangulong Duterte, naiinis siya sa anak na si Baste dahil matagal na niya itong hindi nakikita sa kanilang bahay.

Ibinuking ng Pangulo si Baste na sa halip na gugulin ni Baste ang oras sa mga anak ay inuubos nito ang panahon sa aktres na si Ellen Adarna.

“’Di na umuuwi ng bahay, sige lang doon kay Adarna,” ani Duterte.

Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang sexy actress na si Ellen Adarna na madalas kasama ni Baste nitong mga nakalipas na buwan.

Ikinuwento pa ng Pangulo na nagulantang siya sa isinagot ng kanyang apo na isa sa mga anak ni Baste na galit ito sa kanyang amang si Baste.

“Tinanong ko siya (apo), ‘Sinong mahal mo? Papa mo at pati mama mo?’ Sagot niya, ‘Mama lang.’ See, it’s a tragedy, magsagot ng bata nang ganon, it’s a, it’s a private family but sinasabi ko sa inyo… kaya kinuha ko nilagay ko sa isang bahay na maliit, ‘yung katabi lang rin ng bahay ko,” dagdag ng Pangulo.

Bukod kay Baste ay may dalawa pang anak si President Digong kay Zimmerman at ito ay sina Paolo at Sara. Mayroon din itong anak sa common-law wife na si Honeylet Avanceña na si Veronica ‘Kitty’.