Digong at Myanmar democracy icon maghaharap

Makakaharap ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang tinaguriang “democracy icon” ng Myanmar sa state visit nito sa natu­rang bansa mula kahapon hanggang ngayong Lunes.

Ang miting kay Aung San Suu Kyi, Nobel Peace Prize awardee, ang isa sa magiging highlight ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa Myanmar.

Nakatakda ring maki-pagkita ang Pangulo kay President Htin Kyaw at sa Filipino community sa Myanmar.

Tumulak kahapon mula sa Davao International Airport ang Pangulo patungong Naypyidaw, ang capital ng Myanmar.

“These visits will complete my swing of our ASEAN neighborhood,” wika ng Pangulo na nakatakda ring bumisita sa Thailand matapos ang state visit sa Myanmar.

“It will also presage the important regional leadership role reposed upon us for this historic ASEAN year,” ayon kay Duterte.