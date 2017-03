Digong muling bibisita sa China

Muli na namang pinaunlakan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitasyon ni Chinese President Xi Jinping para dumalo sa paglulunsad ng “One Belt, One Road Initiative” na proyekto ng China sa buwan ng Mayo.

Ang “One Belt, One Road Initiative” ay tinaguriang ambisyosong proyekto ng gobyerno ng China at landmark program ni Jinping para mag-invest ng bil­yong dolyares sa infrastructure projects kabilang ang railway, ports at power girds sa Asia, Africa at Europe.

“And I am going there. I was invited by the Presi­dent himself ‘yung the One Road, One Belt, One Road.

It’s a very ambitious project of China,” ­bahagi ng talumpati ni Duterte sa 1st biennial Convention ng Federation of Filipino-Chinese chambers of commerce and industry, inc. (FFCCII) sa Pasay City ­nitong Biyernes.

Masaya ring ibinahagi ng Pangulo ang pagbuti ng kondisyon ng ekonomiya ng bansa partikular sa ­tulong na ginagawa ng China.

Matatandaang nanggaling na ang Pangulo sa ­China nakaraang taon.