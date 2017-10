DIGONG KAY CARANDANG: MAGDASAL KA NA

Fighting mood si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa Ombudsman dahil matapos hamuning mag-resign sina Ombudsman Conchita Carpio-Morales at Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno ay binantaan naman nito si Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang.

Sa kanyang talumpati noong Sabado ng gabi, Setyembre 30 sa harap ng mga bagong opisyal at mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) sa Davao City ay sinabi ng Pangulo na magdasal na lang si Carandang dahil siya ang uunahin kapag nagsalita ang mga pulis at sundalong pinahirapan sa Ombudsman subalit kalaunan ay nadismis ang kaso.

Malaki rin aniya ang magiging problema ng opisyal sa inilabas nitong dokumento dahil itinanggi ng Anti-Money Launde­ring Council na sa kanila nanggaling ang umano’y dokumento kaugnay sa kinukuwestiyong bank accounts nito.

Nanindigan si Duterte na hindi ito magpapasakop sa hurisdiksiyon ng Ombudsman kaugnay sa planong imbestigahan ito.

“Hindi ako mag-submit ng jurisdiction because it’s a lousy thing. Imagine this, Carandang, magdasal ka lang. I’m not threatening you. Pagka-nagka ****!****ang Pilipinas, uunahin kita!” ang galit na pahayag ng Presidente.

Pinayuhan pa ng Pa­ngulo si Carandang na pumunta na sa Central Bank kung may kaibigan siya sa loob para makaligtas sa mga gawa-gawang dokumento.

“ *** Carandang ka, you are holding a fabrica­ted…to your sorrow, you will realize that.

Kung may kaibigan ka sa loob, pumunta ka na sa Bangko Sentral tingnan mo na para safety ka…I will allow it. Masuwerte ka na kung may 40… 40 million ,” ang dagdag pang pahayag ni Pangulong Duterte.