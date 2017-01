Digong ‘di rin bilib sa Martial Law

Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ay naniniwalang hindi makakabuti sa paglago ng buhay ng mga Pinoy ang pagpapatupad ng Martial Law.

Ito ang binigyang-diin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kasunod ng pinakahuling survey ng Pulse Asia na nagsasaad na 74% ng mga Pinoy ay naniniwalang hindi kailangan ang Martial Law para malutas ang mga problemang kinakaharap ng Pilipinas.

“The President earlier said that the imposition of Martial Law does not seem to improve significantly the lives of the Filipinos,” komento ni Abella.

“He cited the experience during the administration of former President Marcos as the best argument for him not to declare Martial Law,” dagdag ng tagapagsalita ng Palasyo.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Albay Rep. Edcel Lagman na maitutu­ring na pahiwatig kay Pa­ngulong Duterte ang resulta ng survey na nagsasabing mas maraming Pinoy ang ­ayaw sa Martial Law.

Ayon kay Lagman, sa nasabing survey ay nagsalita na ang taumbayan at dapat pakinggan ito ni Pangulong Duterte.

“Isa lang ang ibig sabihin nito na tumigil na ang Pangulo sa pagpapalutang mg posibilidad na ibalik nito ang batas militar,” paliwang ni Lagman.