Digong ‘di nagkulang sa peace talks

Walang nakita ang isang mambabatas na pagkukulang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa naunsyaming peace talks sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bagkus ay napuno na lang umano ito sa inaasal ng New People’s Army (NPA).

Ganito ang depensa ng vice chairman ng House committee on national defense and security na si Muntinlupa Rep. Ruffy ­Biazon matapos i-terminate ni Duterte ang peace talks sa mga grupong komunista.

“Nakakapanghina­yang kasi maganda nga ang simula ng Duterte ­administration dahil hindi lamang may kaun­ting affinity si President Duterte sa ating mga kapatid na nasa kaliwa kundi nag-­appoint pa nga siya sa kanyang gabinete,” ani Biazon.

Kabilang sa mga inilagay na miyembro ng Gabinete ni Duterte na mula sa “kaliwa” ay sina Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Rafael Mariano, National Anti-Poverty Commission (NAPC) chief Liza Maza at Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Judy Taguiwalo.

Sinabi ng mambabatas na ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng bansa na ang makakaliwa ay nabigyan ng access sa government policies at maging sa pondo ng gobyerno.

“Ang ganda talaga ng hakbang na ginawa ng Pangulo, showing goodwill and intention, and that is by allowing members of the left to serve in his cabi­net. Kailangang mai-emphasize ‘yon,” ani Biazon.

Ito ang dahilan kaya nalalabnawan ang mam­babatas sa depensa ng NPA na hindi umano­ seryoso si Duterte sa peace talks dahil hindi nito tinutupad ang panga­ko nitong palayain ang natitirang mahigit 400 ­political prisoners kaya binawi ng mga ito ang unilateral ceasefire at ipinag-utos ang pag-atake bagay na kinasahan naman ni Duterte.

“Sa akin, malabnaw at mababaw ‘yong akusasyon na walang sincerity na pinakita ang pamahalaan dahil naglilingkod nga sa pamahalaan ‘yong mga kasamahan nila o mga ­allies nila,” ayon pa kay Biazon.