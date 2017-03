DIGONG: CHINA KAKATUKIN KO PAG NAGHUKAY NA

Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi inaabandona ng Pilipinas ang “claim” sa pagitan ng mga Intsik partikular sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea.

“Itong sa China, itong masasabi ko sa inyo: We have not abandoned our claim. When I went to China, my first statement was, I come here in good faith and I extend my hand in friendship. Wala akong hangarin. Wala akong hinihingi sa inyo. Gusto ko lang magnegosyo. Bibilhin namin kung anong kailangan namin tapos bilhin ninyo mga produkto namin. Tutal nagbibili naman kayo eh,” pahayag ni Duterte sa dinaluhang Mindoro People’s Day sa Barangay Batong Dalig, Socorro, Oriental Mindoro kahapon ng hapon.

Ipinaliwanag din ng Pangulo kung bakit umasim ang relasyon ng Pilipinas at China sa nakaraang administrasyon.

“I explained about you know, the strained relation, although it was more of an imaginary kasi I do not remember except that ruckus with diyan sa China Sea. Nagalit siya kay Aquino and they hated Aquino and for the rest of his term, hindi tayo pinapansin,” pag-eesplika ng Pangulo.

“Sabi ko, what’s so bad about going to the International Court of Arbitration? Sabi ko, I am not here to impose on anything. As a matter of fact, I do not want to mention it here in your presence. But, sinabi ko, at any time during my term, we will have to talk about the arbitration of the China Sea and when that time comes, I would present to you the judgment on all four corners of the paper and we will not talk about anything except the China…,” dagdag pa nito.

Sinabi rin ni Pangulong Duterte na wala talaga siyang intensyon na maki­pag-away o makipag­giyera sa mga Tsekwa dahil hindi naman uubra ang puwersa ng Pilipinas sa lakas ng Tsina.

“Sabi niya, ‘yes okay.’ Sabi ng mga…pag-uwi ko, kailan ‘yan? Aba, sabi ko. Eh bakit ako maggigiyera ngayon? Pinapunta ko ‘yung Navy ko eh ‘di ubos lahat ‘yan,” sabi ni PDu30.

Binanggit din ni Pangulong Duterte na ang pinakamalaking usapin ay may kinalaman sa kapaligiran kaya kapag lumagpas na umano nang todo ang mga Intsik sa kanilang ginagawa ay nakahanda ang Presidente na katukin ang mga ito.

“When China starts to excavate kakatukin ko sila…Kakatukin sila…tao po…paano naman ang amin,” wika pa ng Pangulo.