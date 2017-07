Digong binigyan ng gradong 85-90% ni Erap

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Binigyan ni dating Pangulo at ngayo’y Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada si Pangulong Duterte ng gradong 85 hanggang 90 porsyento para sa unang taon nito sa puwesto.

Ayon kay Estrada, dapat pa nga ay bigyan ang Pa­ngulong Duterte ng “more than a passing grade” dahil sa kanyang matagumpay na kampanya laban sa droga.

“Para sa akin, 85 percent, kung kailangan pa nga 90 percent dahil sa number one program niya, ‘yung war against drugs,” ayon kay Estrada.

Sinabi pa ni Estrada kung hindi dahil sa kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte, tuluyan nang na­ging ‘narco-state’ ang bansa. Tuwing eleksyon umano, karamihan sa mga kandidato ay kumukuha ng kanilang campaign funds sa mga drug lords.

“Kaya tamang-tama, very timely ‘tong ano ni Duterte… going against drugs. Kung hindi dahil diyan, kawawa tayo,” pagdiriin ni Estrada.

Nang tanungin kung ano pa ang dapat pagtuunan ni Duterte ng pansin sa natitirang limang taon niya sa tungkulin, sinagot ni Estrada na nasa ‘right track’ naman si Duterte sa pagpokus sa peace and order problem ng bansa.